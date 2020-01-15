Черкаська ветклініка відкрила вакансію обіймача котів

Вакансію обіймача котів відкрили в одній із черкаських ветеринарних лікарень. На стаціонарі там постійно перебувають тварини, яким не вистачає людської уваги.

У цій клініці на стаціонарі перебуває близько 10 вуличних котів, тому співробітники запрошують містян розважати вусанів. Про це повідомляє "Свідок".

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Вимоги до кандидатів на "працевлаштування": любити тварин і мати позитивний настрій. Приходити можна в будь-яку пору дня і ночі, в будні і свята.

Детальніше про вакансію у відео: