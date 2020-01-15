Черкаська ветклініка відкрила вакансію обіймача котів
Вакансію обіймача котів відкрили в одній із черкаських ветеринарних лікарень. На стаціонарі там постійно перебувають тварини, яким не вистачає людської уваги.
У цій клініці на стаціонарі перебуває близько 10 вуличних котів, тому співробітники запрошують містян розважати вусанів. Про це повідомляє "Свідок".
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Вимоги до кандидатів на "працевлаштування": любити тварин і мати позитивний настрій. Приходити можна в будь-яку пору дня і ночі, в будні і свята.
Детальніше про вакансію у відео:
Де ще є вакансія обіймача?
- В Ірландії в 2017 році ветклініка Just Cats відкрила вакансію обіймача котів.
- Зоопарк Китайського науково-дослідного центру (в провінції Сичуань) шукає фахівців, в обов’язки яких входить обіймати панд. Такий працівник повинен також записувати дані про поведінку цих тварин і фотографувати.
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