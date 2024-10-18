Подозреваемому 17 октября Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения - он будет находиться под стражей, пишет Суспільне со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

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Детали задержания

Черкасского прокурора, которого подозревают в педофилии, около 15:00 16 октября схватили возле школы №17 и надели наручники.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в фейсбуке сообщил, что речь идет о задержании работника Черкасской областной прокуратуры Сергея Гармаша.

"Я сразу не поняла, что оно такое. Начали бежать, стрелять. Я перепугалась, конечно. Они его заломили. Нет, сначала не заламывали. Я увидела, что они бежали, а потом стреляли. Это то, что увидела. А потом уже увидела, как его заломили. Поймали и заломали руки. Ну они стояли довольно долго", – рассказала местная жительница Лариса Максименко, которая стала очевидицей задержания.

Прокурора взяли под стражу

Работника черкасской областной прокуратуры задержали в Черкассах вечером 16 октября по подозрению в педофилии.

В этот же день в Печерский районный суд города Киева внесли ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы.

"Следственный судья Печерского районного суда г. Киева полностью удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечают, что источники в правоохранительных органах сообщили имя подозреваемого - речь идет о Сергее Гармаше.

По данным YouControl, Сергей Гармаш – начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей территориального управления Государственного бюро расследования Черкасской областной прокуратуры. Женат и имеет дочь.

В чем подозревают чиновника

По данным Офиса Генпрокурора, правоохранители разоблачили и задокументировали факты противоправной деятельности мужчины. Расследование происходит по трем статьям: