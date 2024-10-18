Підозрюваному 17 жовтня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід — він перебуватиме під вартою, пише Суспільне з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

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Деталі затримання

Черкаського пки.рокурора, якого підозрюють в педофілії, близько 15:00 16 жовтня схопили біля школи №17 та вдягнули кайданки.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у фейсбуці повідомив, що ідеться про затримання працівника Черкаської обласної прокуратури Сергія Гармаша.

"Я відразу не зрозуміла, що воно таке. Почали бігти, стріляти. Я перелякалася, звичайно. Вони його заламали. Ні, спочатку не заламували. Я побачила, що вони бігли, а потім стріляли. Це те, що побачила. А потім вже побачила, як його заламали. Зловили і заламали руки. Ну вони стояли доволі довго", – розповіла місцева жителька Лариса Максименко, яка стала очевидицею затримання.

Прокурора взяли під варту

Працівника черкаської обласної прокуратури затримали у Черкасах ввечері 16 жовтня за підозрою у педофілії.

Цього ж дня до Печерського районного суду міста Києва внесли клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.

"Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва повністю задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", — повідомили в пресслужбі.

Також зазначають, що джерела в правоохоронних органах повідомили ім'я підозрюваного — йдеться про Сергія Гармаша.

За даними YouControl, Сергій Гармаш – начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідування Черкаської обласної прокуратури. Одружений та має доньку.

У чому підозрюють псадовця

За даними Офісу Генпрокурора, правоохоронці викрили та задокументували факти протиправної діяльності чоловіка. Розслідування відбувається за трьома статтями: