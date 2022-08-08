В СБУ заявили, что мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области.

Важно Черкасского депутата, который хотел стать гауляйтером, заключили под стражу

Депутата-предателя выпустили из СИЗО

8 августа Александр Замирайл был выпущен из СИЗО под залог в 208 тысяч гривен. В ходе судебного заседания следствие предоставило доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайла, где он желает смерти украинским воинам . А также пил вместе с супругой за победу Путина и за его здоровье.

В суде Замирайло не опровергал обвинения, а объяснил это конфиденциальностью публичной он исключительно за Украину и ее суверенитет. Черкасчане помешали ему выход из здания СИЗО. Депутат горсовета находится в охране полиции.



Черкасского депутата-изменника выпустили из СИЗО / Фото Общественного

В чем обвиняют коллаборациониста

Как отметили в СБУ области, после полномасштабного вторжения России он не выходил из состава ОПЗЖ , а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу России.

В частности, добавили в СБУ, среди собственного окружения депутат и его "помощница":

утверждали, что война, развязанная россией в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт;

отрицали нанесение авиаударов россии по мирным городам, в том числе и по Черкассам;

отрицали совершение жестоких преступлений военными россии и распространяли фейки, к ним причастные ВСУ;

возмущались обменом украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали".

Следователи СБУ сообщили мужчине и его помощнице о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии россии против Украины.

Под стенами СИЗО протестовали активисты

В тот же день в Черкассах под стенами СИЗО прошла акция протеста. Более 500 активистов собрались, чтобы помешать выйти из изолятора временного заключения осужденного черкасского депутата горсовета Александра Замирайло.



Под стенами СИЗО протестовали активисты / Фото Общественного

Очевидцы сообщают, что у памятника погибшим воинам его облили зеленкой. Там он встал на колено перед памятником и просил прощения перед воинами "Азова", "Нацкорпуса", "Правого сектора" и сказал, чтобы они возвращались домой здоровыми.



Депутата-предателя облили эзеленкой / Фото с телеграмм-канала "Хусмила"

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