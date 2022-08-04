Депутата городского совета, который хотел стать гауляйтером россии в случае оккупации Черкасской области, заключили под стражу. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура, передает 24 канал.

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Поддерживал агрессию россии против Украины

В Черкасской областной прокуратуре сообщили, что чиновник после запрета деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" публично заявил о поддержке Украины в российско-украинской войне. Однако продолжал привлекать в политсилу новых сторонников "русского мира".

Среди своих единомышленников политик вместе с помощницей распространяли мнение, что война, развязанная россией в Украине – исключительно внутренний конфликт. Они отрицали нанесение оккупантами авиаударов по городам Украины, в частности, по Черкассам.

Также они отрицали совершение российской армией военных преступлений, создавали фейки, якобы к ним причастные Вооруженные Силы Украины, а также осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Служба безопасности сообщила должностному лицу и его помощнице о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Депутату избрали меру пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в 208 тысяч гривен. Однако в прокуратуре сообщили, что сумму залога хотят обжаловать.

Впоследствии Суспільне сообщило что, по информации из собственных источников, за депутата внесли залог. В Черкассах планируется провести акцию в 17:00 возле СИЗО.

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Последние задержания агентов врага

В Офисе генерального прокурора сообщили, что задержали экс-чиновника Секретариата Кабмина. Его обвиняют в государственной измене. Правоохранители перед задержанием провели расследование, которое показало, что чиновника еще в 2007 году завербовала фсб россии и до февраля 2022 года задержанный помогал кремлю. Известно, что обвинительный акт уже направили в суд.

Служба безопасности Украины смогла идентифицировать всех предателей среди правоохранителей в Херсонской области. Для этого ужесточили контрразведку на южном фронте.

На Днепропетровщине задержали корректировщика огня врага. Сообщается, что злоумышленник был агентом вражеской фсб и тайно собирал разведданные о работе объектов Приднепровской железной дороги, мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны.

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