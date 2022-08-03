СБУ работает и делает все для того, чтобы выявить и задержать каждого вражеского агента. Ведь все они должны быть наказаны за свои преступления и предательство.

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Задержан злоумышленник в Днепропетровской области

Правоохранители сообщили, что снова задержали российского агента. Он собирал данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины.

Злоумышленник был агентом ФСБ и еще тайно собирал разведданные о работе объектов Приднепровской железной дороги, мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны.

Контрразведка СБУ обнаружила, что собранную информацию злоумышленник передавал представителю спецслужб россии через закрытые каналы связи. В так называемых "докладах" он подробно описывал каждый объект и территорию вокруг него с координатами, соответствующими фото и видео.

Зачем врагу эта информация

Наши спецслужбы объяснили, что оккупанты использовали эти данные, чтобы планировать диверсии и массированные артобстрелы по инфраструктуре.

Следствие уже установило, что предателем является работник одной из частных охранных фирм Днепра. Его завербовал кадровый сотрудник вражеской ФСБ после начала вторжения россии. Сотрудничество ему "предложили" через мессенджер.

В средствах связи задержанного были обнаружены доказательства преступлений. Ему уже сообщили о подозрении в госизмене.

СБУ задерживает предателей

Этот случай задержания вражеского разведчика не первый. В частности, в июле в Приморском районе Одессы патрульные совместно с военнослужащими задержали мужчину, фотографировавшего стратегически важные объекты. Это произошло в тот же день, когда враг атаковал склад в Одессе.

Служба безопасности Украины задерживала вражеского корректировщика и в Запорожской области. Предатель был игроманом и имел финансовые проблемы. российские оккупанты предложили ему "подработать", а он без раздумий согласился.

Сотрудники СБУ также задерживали корректировщика ракетных обстрелов Одесской области. Коллаборант корректировал ракетные удары по мосту через Днестровский лиман. А еще стражи порядка нашли боевика, который организовывал вражеские блокпосты на Харьковщине.

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