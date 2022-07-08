Игроман от безденежья стал корректировщиком огня

Так, Служба безопасности Украины задержала враждебного корректировщика. Предатель был игроманом и имел финансовые проблемы. Российские оккупанты предложили ему "подработать", а он без раздумий согласился.

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Уроженец Запорожской области был завербован сотрудником ФСБ через закрытую пророссийскую группу в одном из мессенджеров. По его "наводке" оккупанты обстреливали юго-восточные позиции Вооруженных Сил Украины.

Особо интересовали российские спецслужбы позиции украинских защитников в Днепропетровской и Запорожской областях.



Переписка предателя в пророссийской группе в одном из мессенджеров / Фото СБУ



Игроман передавал информацию через закрытую пророссийскую группу в мессенджере / Фото СБУ

Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области, он лично проверял точность попадания,

– говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, представитель ФСБ назначил агенту встречу на временно оккупированной территории Херсонщины. За свои "услуги" предатель рассчитывал получить 20 тысяч гривен.

Спецназовцы СБУ задержали агента при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию. Пока ему сообщено о подозрении и взят под стражу.

СБУ: последние громкие дела

Кибердепартаменту СБУ удалось найти компанию-дистрибьютора алкогольных напитков и коммерческий банк, владельцами которых являются граждане России. Правоохранители наложили арест на движимое и недвижимое имущество этих компаний.

Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене помощнику народного депутата Украины. По данным следствия, он работал на российских спецслужбах еще с февраля 2014 года.

СБУ поймала человека, который корректировал огонь врагов в Украине. Ее обнаружили в Одесской области – был непосредственным корректировщиком огня, когда уничтожали и били по мосту через Днестровский лиман в Затоке.

был непосредственным корректировщиком огня, когда уничтожали и били по мосту через Днестровский лиман в Затоке. Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по легализации россиян, сбежавших на украинскую территорию. Нелегалов могли использовать для своих задач спецслужбы государства-агрессора.

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