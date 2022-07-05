Предал Родину за 1,5 – 4 тысячи долларов в месяц

Правоохранители установили, что украинца завербовали еще в феврале 2014 года в Москве. Все это время он тайно работал на россиян.

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Завербовал чиновника сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ России Юрий Водолазкий. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

По данным Офиса генпрокурора, в 2019 году предатель начал работать помощником нардепа. Соответственно он получил доступ к информации, поступающей Верховной Раде от центральных органов государственной власти, в том числе и с грифом "секретно".

Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с Россией и проведении АТО/ООС на Востоке Украины,

– говорится в сообщении.

Для сбора разведывательных данных подозреваемый использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Ежемесячно россияне платили предателю-украинцу от 1,5 до 4 тысяч долларов. Всего за 8 лет такой деятельности помощник нардепа "заработал" не менее 71 тысячи долларов.

Чиновника взяли под стражу

Следователи Службы безопасности Украины сообщили помощнику нардепа подозрение в государственной измене. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование закончили, а материалы дела передали в суд.

Предатель мог работать на нардепа от "Слуги народа"

По данным СМИ, сообщение о подозрении якобы получил помощник народного депутата Юрия Здебского от партии "Слуга народа". Политик родом из Житомирской области, но переехал в Харьков. В 2008 году он работал в группе от Кабинета Министров, которая прорабатывала проекты договоров по пограничным вопросам.

С 2014 года Здебский воевал на Востоке Украины. За время службы его отмечали ведомственными и государственными наградами. Известно, что военный принимал активное участие в поисковых операциях и занимал должности разного уровня – от командира низшего уровня до заместителя командира воинской части и тому подобное.

В августе 2018 года Здебский уволился с военной службы, имея звание полковника. Уже в 2019 году он прошел по 172-му округу (Харьков) в Верховную Раду.

Отметим, имя помощника-предателя СМИ не указывают.

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