Зрадив Батьківщину за 1,5 – 4 тисячі доларів у місяць

Правоохоронці встановили, що українця завербували ще у лютому 2014 року у Москві. Увесь цей час він таємно працював на росіян.

До теми На Одещині спіймали зрадника, який коригував удари росіян по мосту через Дністровський лиман

Завербував посадовця співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Росії Юрій Водолазкій. Згодом той передав агента на "зв'язок" своєму керівнику – Дмитру Зубарєву.

За даними Офісу генпрокурора, у 2019 році зрадник почав працювати помічником нардепа. Відповідно він отримав доступ до інформації, яка надходить Верховній Раді від центральних органів державної влади, зокрема й з грифом "таємно".

Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з Росією і проведення АТО/ООС на Сході України,

– мовиться у повідомленні.

Для збору розвідувальних даних підозрюваний використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.

Щомісяця росіяни платили зраднику-українцю від 1,5 до 4 тисяч доларів. Загалом за 8 років такої діяльності помічник нардепа "заробив" щонайменше 71 тисячу доларів.

Посадовця взяли під варту

Слідчі Служби безпеки України повідомили помічнику нардепа підозру у державній зраді. Суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування закінчили, а матеріали справи передали до суду.

Зрадник міг працювати на нардепа від "Слуги народу"

За даними ЗМІ, повідомлення про підозру нібито отримав помічник народного депутата Юрія Здебського від партії "Слуга народу". Політик родом з Житомирської області, але переїхав до Харкова. У 2008 році він працював у групі від Кабінету Міністрів, яка опрацьовувала проєкти договорів з прикордонних питань.

З 2014 року Здебський воював на Сході України. За час служби його відзначали відомчими та державними нагородами. Відомо, що військовий брав активну участь у пошукових операціях та обіймав посади різного рівня – від командира нижчого рівня до заступника командира військової частини тощо.

У серпні 2018 року Здебський звільнився з військової служби, маючи звання полковника. Вже у 2019 році він пройшов по 172-му округу (Харків) до Верховної Ради.

Зауважимо, ім'я помічника-зрадника ЗМІ не вказують.

До теми дивіться відео про те, що СБУ викрила агентурну мережу, до якої входив нардеп Деркач: