Некоторые компании и предприятия в Украине до сих пор пытаются помогать российским оккупантам. В таком случае их ждет только один сценарий развития событий – арест имущества и ответственность за измену.

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Арест имущества муртадов врага

Кибердепартаменту СБУ удалось найти компанию-дистрибьютора алкогольных напитков и коммерческий банк, владельцами которых являются граждане России. Правоохранители наложили арест на движимое и недвижимое имущество этих компаний.

Сотрудники СБУ установили, что часть своей прибыли компании направляли на войну против Украины. Также известно, что часть средств уходила на подрывную деятельность и ослабление Украины.

Сумма арестованного имущества составляет около 880 миллионов гривен, а корпоративных прав – 1,2 миллиона гривен.

СБУ продолжает устанавливать все обстоятельства дела, компания инкриминирует диверсию и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны против Украины.

Меры по изъятию имущества компаний в пользу государства уже продолжаются. Сотрудники СБУ продолжают следствие под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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