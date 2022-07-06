Российские оккупанты уже не могут похвастаться высоким боевым духом и захватническими настроениями. У большинства из них остается одна мечта – бегство домой хоть не в цинковом ящике, а уцелевшее тело для них уже за пределом фантастики.

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Жалоб оккупанта

Служба безопасности Украины перехватила разговор находящегося на Херсонщине российского оккупанта с его пассией. Он плачет в трубку и говорит, что мечтает только об одном – возвращение домой.

Россиянин рассказал, что считает то, что до сих пор жив чудом, поэтому в случае возвращения домой обещает обегать могилы всех родственников и все близлежащие монастыри.

Впрочем, возвращение домой он представляет не слишком хорошо, ведь после увиденных тел оккупантов уже забыл, как выглядит нормальная жизнь.

Это уже на всю жизнь, я болен. Я здесь столько трупов увидел. Без рук, без ног, без головы, вообще без ничего, те, которые в цинки просто остатки сбрасывают. Просто собирают какие-то куски, непонятно, вообще от того ли тела,

– рассказал россиянин.

СБУ напоминает россиянам, что у них есть возможность не стать теми же останками, которые сбрасывают в цинк, и сохранить шанс молиться на могилах родственников. Для этого им нужно позвонить по телефону 2402 и сдаться в плен.

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