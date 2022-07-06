Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации. Там добавили, что оккупанты рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей.

Важно Со Славянска организуют эвакуацию на Запад Украины: важная информация

Оккупанты придерживаются тактики "выжженной земли", поэтому сейчас существует высокая вероятность взрыва на ТЭС.

Именно поэтому из-за увеличения обстрелов и большей вероятности провокаций власти Украины призывают не медлить и эвакуироваться людям Восточных областей в более безопасные места во избежание человеческих жертв,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Оккупанты пытаются наступать на направление Изюм – Славянск

Захватчики продолжают попытки продвижения на Востоке. Враг хочет оккупировать весь Донбасс и заявить о своей "победе". Враг, несмотря на большие потери, сохраняет наступательный потенциал и продолжает атаковать на разных направлениях.

На Славянском направлении российская армия пытается улучшить свое тактическое положение и подготовить благоприятные условия для наступления на направлении Изюм – Славянск. Попытка врага атаковать на направлении Довгенькое – Мазановка была неудачной, ВСУ нанесли россиянам потери.

Британская разведка говорит, что следующим ключевым противостоянием в войне россии с Украиной станет битва за Славянск. Однако ситуация складывается так, что оккупанты вряд ли достигнут в ней каких-либо успехов. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что в районе Славянска действительно может быть следующее ключевое сражение, потому что движения российских подразделений в направлении Северска скорее всего не будет.

Обратите внимание! В городе сейчас оставаться действительно небезопасно. Враг ведь постоянно обстреливает его. 5 июля из-за вражеской атаки погиб 1 человек и еще 7 человек пострадали.

Интересно – станет ли Славянск следующей целью оккупантов: смотрите видео