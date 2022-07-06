Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что в районе Славянска действительно может быть следующая ключевая битва, потому что движения российских подразделений в направлении Северска скорее всего не будет.

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Россияне будут предпринимать попытки атаковать Славянск с трех сторон

Военный эксперт предполагает, что украинские силы будут пытаться создавать "серьезные неприятности" именно поэтому группировке войск, расположенной на позициях севернее и северо-западнее Северского – в районе Ямполя.

Это необходимо для того, чтобы российские войска не могли в полной мере сосредоточиться на Славянском направлении и атаковать его с трех сторон. Сейчас можно увидеть именно такие попытки атаковать пригород Славянска.

Мусиенко объяснил, что наиболее боеспособную группировку россияне разместили в районе Богородичного и Святогорска. Кроме того, у них есть войска за Изюмом. Именно оттуда они тоже развивают наступление.

По словам эксперта, на Изюмское направление российские войска перебрасывали свои элитные части, в том числе десантников, спецназовцев, вагнеровцев и т.д. При этом на подступах к Славянску у них не было никакого весомого успеха, начиная с конца апреля – начала мая.

Я не думаю, что сейчас они смогут развить там такую серьезную наступательную активность,

– считает Мусиенко.

Если говорить о тех контингентах войск, которые сейчас в районе Святогорска и Богородичного, они, вероятно, будут предпринимать попытки объединения с группировкой, что сейчас восточнее Славянска – под Райгородком. Так они смогут планировать атаку с Востока и Северо-Востока, потому что там, очевидно, одно из самых благоприятных для них направлений.

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"Хотя надо понимать, что Славянск расположен так, что к нему ни с одной стороны просто так не подойти. Там есть природные препятствия, и я думаю, что это будет очень серьезно помогать нашим защитникам", – объяснил Мусиенко.

Он считает, что, скорее всего, оккупанты не смогут "взять" Славянск в ближайшей перспективе. Это не будет так легко, как может показаться.

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