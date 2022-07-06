Как отмечают в разведке Великобритании, именно бой за Славянск играет не менее важную роль. Мол, борьба за этот город может стать ключевой в масштабном противостоянии за весь Донбасс.

Читайте также Оккупанты били ракетами по мирным жителям Торецка: под завалами есть люди

Враг приближается к Славянску

Согласно имеющимся данным, восточная и западная группы войск оккупанта приближаются к Славянску. Они находятся в 16 километрах от северной его части.

Кроме того, городу угрожают центральная и южная группа войск. Поэтому существует высокая вероятность, что битва за Славянск станет очень важной в дальнейшем противостоянии за весь Донбасс.

Журналист Сергей Гармаш накануне рассказал о ситуации в Славянске и Краматорске. Он уверен, что в этих городах нет угрозы создания котла. Напомним, что враг раньше хотел это сделать в Северодонецке и Лисичанске. Нашим военным пришлось отойти, чтобы сберечь жизнь.

Он отметил, что на этих территориях у наших военных открываются хорошие перспективы. В то же время следует понимать, что спрогнозировать, что будет дальше – невозможно. Враг непредсказуем, а также есть ряд переменных, которые могут кардинально повлиять на ход боевых действий.

Многое, добавил он, зависит от того, какая техника и вооружение есть на оснащении у наших военных возле Краматорска, Славянска, а также населенных пунктов рядом. В то же время Гармаш выразил надежду, что ВСУ не позволят врагу реализовать свой злой умысел. Речь идет о желании установить контроль над всей Луганской и Донецкой областями.

Напомним, что враг использует тактику выжженной земли. Поэтому жителей Славянска настойчиво просят эвакуироваться на безопасные территории нашей страны.

Жителей Славянска вывозят на Запад Украины

Глава Славянской городской ВГА Вадим Лях 6 июля рассказал, что из города уже отправился первый эвакуационный рейс. Жителей повезли в Ровненскую область, чтобы уберечь их от активных боевых действий, которые могут быть. Он также рассказал, что на следующие несколько дней запланированы другие эвакуационные рейсы:

7 июля автобус отправится к железнодорожной станции в Покровске, откуда можно будет выбраться во Львов на поезде;

8 июля жителей снова будут организованно вывозить в Ровненскую область.

Для регистрации на эвакуационные рейсы нужно будет предварительно позвонить по телефону на один из номеров горячей линии.

Достойно внимания – Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео