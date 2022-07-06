Про це попередили у Центрі протидії дезінформації. Там додали, що окупанти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів.

Важливо Зі Слов'янська організовують евакуацію на Захід України: важлива інформація

Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому зараз існує висока ймовірність вибуху на ТЕС.

Саме тому через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає не зволікати і евакуюватись людям Східних областей у більш безпечні місця, щоб уникнути людських жертв,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Окупанти намагаються наступати на напрямку Ізюм – Слов'янськ

Загарбники продовжують спроби просування на Сході. Ворог хоче окупувати весь Донбас та заявити про свою "перемогу". Ворог попри великі втрати зберігає наступальний потенціал та продовжує атакувати на різних напрямках.

На Слов'янському напрямку російська армія намагається покращити своє тактичне положення та підготувати сприятливі умови для наступу на напрямку Ізюм – Слов'янськ. Спроба ворога атакувати на напрямку Довгеньке – Мазанівка була невдалою, ЗСУ завдали росіянам втрат.

Британська розвідка каже, що наступним ключовим протистоянням у війні росії з Україною стане битва за Слов'янськ. Однак наразі ситуація складається так, що окупанти навряд чи досягнуть у ній якихось успіхів. Про це розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що в районі Слов'янська справді може бути наступна ключова битва, бо руху російських підрозділів в напрямку Сіверська скоріш за все не буде.

Зверніть увагу! У місті зараз залишатися справді небезпечно. Адже ворог постійно обстрілює його. 5 липня через ворожу атаку загинула 1 людина та ще 7 осіб постраждали.