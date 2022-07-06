Один евакуаційний рейс зі Слов'янська вже відбувся. Жителів вивезли на Рівненщину. Про це повідомляє керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях 6 липня.

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Коли відбудеться евакуація зі Слов'янська

7 липня заплановано автобус до залізничної станції Покровська. Люди зможуть виїхати евакуаційним потягом Покровськ – Львів.

8 липня знову відбудеться евакуація до Рівненської області.

Щоб записатися на евакуацію, слід зателефонувати на номери гарячої лінії.



Номери телефонів гарячої лінії для запису на евакуацію / Фото Вадима Ляха

Голова Слов'янської ВЦА закликав людей збиратися і виїжджати з міста. Ризикувати життям своїм та рідних зараз недоречно.

До потяга Покровськ – Львів приєднали додаткові вагони

У зв'язку зі зростанням потоку пасажирів з Донбасу Укрзалізниця додає вагони до евакуаційного поїзда з Покровська,

– пише голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Поїзд відправляється з Покровська о 16:30. Люди, які виїжджають із гарячих точок, за проїзд не оплачують. Загалом евакуаційний потяг Покровськ – Дніпро – Львів курсує щодня.

Обстріл Слов'янська 6 липня

У місті зараз залишатися справді небезпечно. Адже ворог постійно обстрілює його. 5 липня через ворожу атаку загинула 1 людина та ще 7 осіб постраждали.

Також сталися пожежі. Горів центральний ринок. Загалом "прильоти" зафіксували по центру Слов'янська, Варшаві, Північному, Славкурору. Вадим Лях опублікував фото наслідків.

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