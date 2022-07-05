Слов'янськ знову опинився під вогнем російських окупантів. Ворог не змінює своєї тактики: він цілеспрямовано гатить по мирному населенню.

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Наслідки обстрілу Слов'янська

Як повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях, після атаки росіян було відомо про одного загиблого та 7 поранених. Також він показав наслідки прильоту снарядів ворога у місто.

Результати обстрілу: горить центральний ринок. "Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурору. Попередньо – один загиблий та 7 поранених. Розмір збитків уточнюється, – написав він.

Наслідки обстрілу Слов'янська: фото

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що вже відомо про двох жертв російського обстрілу, а окупанти продовжать бити по місцях великих скупчень людей.

"Це — чистий тероризм. Держава-терористка має бути притягнута до відповідальності! Закликаю всіх: евакуюйтесь! Зараз найважливіше – зберегти життя!" – попросив він тих, хто ще залишився у місті.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав партнерів дати ЗСУ більше зброї, щоб ворог не міг більше проводити таких терористичних актів.

Нам потрібно більше зброї, ще більше HIMARS, щоб ми знищували їхні склади й не давали можливості випускати десятки тисяч боєприпасів на добу по наших містах,

– закликав Єрмак.

Окрім того, він закликав цивілізовані країни нарешті визнати Росію країною-спонсором тероризму.

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