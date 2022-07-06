Триває 133 доба героїчної боротьби України з російськими окупантами. Ворог попри великі втрати зберігає наступальний потенціал та продовжує атакувати на різних напрямках.

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Наступ росіян на Сході

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Харківському напрямку ворог знову здійснив артилерійський обстріл багатьох населених пунктів. Поблизу Рубіжного росіяни завдали удару своєю авіацією. У напрямку Козача Лопань – Соснівка ворог намагався атакувати, ЗСУ відбили наступ окупантів.

На Слов'янському напрямку російська армія намагається покращити своє тактичне положення та підготувати сприятливі умови для наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Спроба ворога атакувати на напрямку Довгеньке – Мазанівка була невдалою, ЗСУ завдали росіянам втрат.

Активізувалися окупанти й на Краматорському напрямку, вони обстрілюють населені пункти артилерією та застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Під авіаударами опинилися Тетянівка та Сидорове.

Також ворог намагається взяти під свій повний контроль трасу Лисичанськ – Бахмут. Райони Спірного, Виїмки та Веселого росіяни застосували свою артилерію.

Зі штурмом ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський наші воїни впоралися, ворог після запеклої відсічі був змушений відійти.

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