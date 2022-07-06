Рішення було прийнято не зовсім правильно і його скасують, – президент
Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії розповів, що 6 липня було окреме засідання з військовими щодо рішення Генштабу 5 липня. Йдеться про так звані обмеження пересування військовозобов'язаних під час воєнного стану.
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За підсумками цього засідання вирішили скасувати попереднє рішення Генштабу ЗСУ.
Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його скасують. Деталі говорять, що воно ухвалене неправильно і є погодження щодо цього рішення,
– сказав Зеленський.
Також глава держави прокоментував можливі непорозуміння між ним та Генштабом ЗСУ. Зеленський запевнив, що ніяких непорозумінь немає.
"Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози. Це просто дрібниця. Це ні про що", – резюмував він.
Що відомо про обмеження пересування військовозобов'язаних
- У Генштабі ЗСУ 5 липня нагадали про норму Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Там повідомили, що розробили Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану.
- Як заявляв Залужний, призовники та військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування. Передбачалося, що документ надається на термін від 30 діб до року.
- Президент Володимир Зеленський 6 липня наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов'язаних. Після цього Валерій Залужний повідомив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ вирішили скасувати рішення та відправити на доопрацювання.
- Слід зазначити, що ця тема викликала неабиякий резонанс та негатив в українському суспільстві. Залужний наголошував, що рішення скасували з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання.
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