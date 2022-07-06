Решение было принято не совсем правильно и его отменят, – президент
Зеленский во время брифинга с премьер-министром Ирландии рассказал, что 6 июля было отдельное заседание с военными относительно решения Генштаба 5 июля. Речь идет о так называемых ограничениях передвижения военнообязанных во время военного положения.
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По итогам этого заседания было принято отменить предыдущее решение Генштаба ВСУ.
Мы решили, что решение было принято не совсем правильно и его отменят. Детали говорят, что оно принято неправильно и есть согласование относительно этого решения,
– сказал Зеленский.
Также глава государства прокомментировал возможное недопонимание между ним и Генштабом ВСУ. Зеленский заверил, что никакого недопонимания нет.
"Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. Это ни о чем", – резюмировал он.
Что известно об ограничении передвижения военнообязанных
- В Генштабе ВСУ 5 июля напомнили о норме Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Там сообщили, что разработали порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства или пребывания гражданам Украины, которые состоят на воинском учете, во время военного положения.
- Как заявлял Залужный, призывники и военнообязанные, планирующие выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектования. Предполагалось, что документ предоставляется на срок от 30 дней до года.
- Президент Владимир Зеленский 6 июля приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных. После этого Валерий Залужный сообщил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ решили отменить решение и отправить на доработку.
- Следует отметить, что эта тема вызвала большой резонанс и негатив в украинском обществе. Залужный подчеркивал, что решение было отменено с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса.
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