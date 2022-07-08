Ігроман від безгрошів'я став коригувальником вогню

Так, Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника. Зрадник був ігроманом і мав фінансові проблеми. Російські окупанти запропонували йому "підзаробити", а він без роздумів погодився.

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Уродженець Запорізької області був завербований співробітником фсб через закриту проросійську групу в одному з месенджерів. За його "наводкою" окупанти обстрілювали південно-східні позиції Збройних Сил України.

Особливо цікавили російські спецслужби позиції українських захисників у Дніпропетровській і Запорізькій областях.



Переписка зрадника у проросійській групі в одному з месенджерів / Фото СБУ



Ігроман передавав інформацію через закриту проросійську групу в месенджері / Фото СБУ

Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із "замовником": після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначають в СБУ, представник фсб призначив агенту зустріч на тимчасово окупованій території Херсонщини. За свої "послуги" зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень.

Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Наразі йому повідомлено про підозру і взято під варту.

СБУ: останні гучні справи

Кібердепартаменту СБУ вдалося виявити компанію-дистриб'ютора алкогольних напоїв та комерційний банк, власниками яких є громадяни Росії. Правоохоронці наклали арешт на рухоме та нерухоме майно цих компаній.

Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді помічнику народного депутата України. За даними слідства, він працював на російські спецслужби ще з лютого 2014 року.

СБУ впіймала особу, яка коригувала вогонь ворогів в Україні. Її виявили в Одеській області – була безпосереднім коригувальником вогню, коли знищували та били по мосту через Дністровський лиман у Затоці.

була безпосереднім коригувальником вогню, коли знищували та били по мосту через Дністровський лиман у Затоці. Служба безпеки України викрила масштабну махінацію з легалізації росіян, які втекли на українську територію. Нелегалів могли використовувати для своїх завдань спецслужби держави-агресорки.

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