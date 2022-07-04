Співробітники СБУ вийшли на організоване угруповання. Його клієнтами переважно були росіяни та громадяни країн Близького Сходу й Центральної Азії.

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Незаконний "бізнес" організував працівник міграційної служби

Підзаробити на протиправній легалізації вирішив посадовець Державної міграційної служби у Києві та області. Іноземцям обіцяли посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні. Також можна було "домовитись" за посвідчення біженців і навіть працевлаштування.

Нелегалів влаштовували на роботу у Києві та Львові

На роботу нелегалів прилаштовували у сервіси швидкої доставки у Львові та Києві. Такі послуги іноземцям коштували дуже недешево – по 10 – 15 тисяч доларів з людини.

У столиці у руки силовиків вже потрапив організатор схеми та його помічник. Обом повідомили про підозру одразу за 2 статтями Кримінального кодексу. Тепер горе-бізнесмени чекають на рішення суду про запобіжний захід.

Зверніть увагу! У СБУ кажуть, що нелегалів цілком могли використовувати російські спецслужби – для підривної діяльності.

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Дивіться фото з затримання та обшуків зловмисників:

Викриття СБУ під час війни:

В Києві викрили групу кіберзловмисників, які здобували дані про оборонні українські підприємства.

У злочинній групі був працівник Державної податкової служби, який і мав доступ до даних підприємств.

Інформацію про оборону Києва збирала агентурна мережа ГРУ Росії. СБУ затримала 4 агентів.

Підозру у державній зраді оголосили одному з завідувачів кафедри ВНЗ у Миколаєві. Він мріяв про "приєднання" до Росії.

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