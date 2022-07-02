З початку російського нападу СБУ вже нейтралізувала більше 1 тисячі хакерських атак та кіберінцидентів, спрямованих проти ІТ-систем стратегічно важливих об'єктів України. Заблокували майже півтори тисячі російських інтернет-ресурсів, через які ворог вів інформаційні диверсії та поширював кремлівську пропаганду.

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СБУ про останні спецоперації

Правоохоронці розповіли, що в Києві кіберфахівці знешкодили групу злочинців, яка збувала дані щодо оборонних підприємств. Також збували інформацію щодо спеціалізованих установ зв'язку та захисту інформації. Дані вони продавали через анонімну інтернет-платформу даркнет.

У злочинній групі був працівник Державної податкової служби. Саме він мав доступ до закритих баз даних українських підприємств. Свої "послуги" пропонували на тематичних форумах анонімної мережі. Оплату брали в різних сумах криптовалюти.

У Києві СБУ викрила та нейтралізувала російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони. Крім того, злочинці передавали інформацію про те, що відбувається в суспільно-політичних процесах України. Мовиться і про дані щодо проукраїнських діячів культури, медіа та інших у столиці та в області.

Як зрадники передавали дані ворогу

Правоохоронці виявили, що для обміну розвідданими між собою і щоб передати їх кураторам з Москви, використовували месенджери.

Ба більше, діяльність ворожих російських агентів координувала директорка однієї з шкіл Києва. Вони пообіцяли їй посаду "міністра освіти", якщо захоплять Київ і створять свою адміністрацію. Але співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора.

Матеріали справи вже скерували до суду. Зрадниці загрожує покарання до 15 років у тюрмі або ж довічне покарання.

Зрадники на Донбасі

У Донецькій області затримали коригувальника ракетних обстрілів. Він збирав координати того, куди переміщується техніка й де перебувають підрозділи ЗСУ в районі Бахмуту. Правоохоронці встановили, що затриманий є рецидивістом, був судимий тричі за тяжкі злочини.

Геолокації, які отримав, планував передати через месенджер. Акаунт для передачі був зареєстрований на російський номер мобільного зв'язку. Зловмисника затримали, коли пробував робити фото та відео одного з українських військових об'єктів.

Повідомили й про підозру одному з пропагандистів незаконної квазіреспубліки в Донецьку. Зрадник публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії і просував ідеї так званої "русифікації Донбасу". Щоб поширювати пропаганду, блогер створив канали на ютубі та в телеграмі. Зараз їх блокують фахівці й роблять все, щоб злочинець відповів.

На Вінниччині обіцяли незаконно перевезти закордон

Також у СБУ повідомили, що нейтралізували два злочинних угруповання. Зловмисники організовували й нелегально переправляли за кордон українців призовного віку.

За свої злочинні "послуги" брали від 3 до 8 тисяч доларів з клієнта. "Гарантували" перевезення через держкордон поза встановленими пунктами пропуску.

Одним з організаторів схеми виявився працівник Вінницької митниці.

СБУ виявляє зрадників

Нещодавно повідомили, що СБУ здійснила багатоетапну спецоперацію, під час якої знешкодила агентурну мережу ГРУ Росії у Києві. Затримали 4 російських агентів, які збирали розвіддані про оборону столиці.

Також виявили, що ФСБ в Україні "мала під руками" цілу групу осіб, які мали очолити так звані окупаційні "адміністрації". Вже з середини лютого працівники Федеральної служби безпеки працювали у прикордонних районах Білорусі та Росії, а також в окупованому Криму.

Також був зрадник і серед тих, хто працював у наших спецслужбах. Зокрема, правоохоронці Сербії цього червня затримали екскерівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Він раніше мав доступ до засекречених даних, проте – це не загрожує безпеці України.

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