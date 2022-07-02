С начала российского нападения СБУ уже нейтрализовала более 1 тысячи хакерских атак и киберинцидентов, направленных против IТ-систем стратегически важных объектов Украины. Заблокировали около полутора тысяч российских интернет-ресурсов, через которые враг вел информационные диверсии и распространял кремлевскую пропаганду.

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СБУ о последних спецоперациях

Правоохранители рассказали, что в Киеве киберспециалисты обезвредили группу преступников, которая сбывала данные по оборонным предприятиям. Также сбывали информацию о специализированных учреждениях связи и защиты информации. Данные они продавали через анонимную интернет-платформу даркнет.

В преступной группе был работник Государственной налоговой службы. Именно он имел доступ к закрытым базам данных украинских предприятий. Свои "услуги" предлагали на тематических форумах анонимной сети. Оплату брали в разных суммах криптовалюты.

В Киеве СБУ разоблачила и нейтрализовала российскую агентуру, разведавшую оборонные позиции ВСУ и Теробороны. Кроме того, преступники передавали информацию о происходящих общественно-политических процессах Украины. Речь идет и о данных о проукраинских деятелях культуры, медиа и других в столице и области.

Как предатели передавали данные врагу

Правоохранители обнаружили, что для обмена разведданными между собой и чтобы передать их кураторам из Москвы, использовали мессенджеры.

Более того, деятельность вражеских российских агентов координировала директор одной из школ Киева. Они пообещали ей должность "министра образования", если захватят Киев и создадут свою администрацию. Но сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу и задержали ее координатора.

Материалы дела уже направили в суд. Предательнице грозит наказание до 15 лет в тюрьме или пожизненное наказание.

Предатели на Донбассе

В Донецкой области задержан корректировщик ракетных обстрелов. Он собирал координаты того, куда перемещается техника и где находятся подразделения ВСУ в Бахмуте. Правоохранители установили, что задержанный рецидивист, был судим трижды за тяжкие преступления.

Полученные геолокации планировал передать через мессенджер. Аккаунт для передачи был зарегистрирован на российский номер мобильной связи. Злоумышленник был задержан, когда пытался сделать фото и видео одного из украинских военных объектов.

Сообщили и о подозрении одному из пропагандистов незаконной квазиреспублики в Донецке. Предатель публично поддерживал полномасштабное вторжение России и продвигал идеи так называемой "русификации Донбасса". Чтобы распространять пропаганду, блогер создал каналы на ютубе и в телеграме. В настоящее время их блокируют специалисты и делают все, чтобы преступник ответил.

В Винницкой области обещали незаконно перевезти заграницу

Также в СБУ сообщили, что нейтрализовали две преступные группировки. Злоумышленники организовывали и нелегально переправляли за границу украинцев призывного возраста.

За свои преступные "услуги" брали от 3 до 8 тысяч долларов с клиента. "Гарантировали" перевозку через госграницу вне установленных пунктов пропуска.

Одним из организаторов схемы оказался работник Винницкой таможни.

СБУ обнаруживает предателей

Недавно сообщили, что СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой обезвредила агентурную сеть ГРУ России в Киеве. Задержали 4 российских агента, которые собирали разведданные об обороне столицы.

Также обнаружили, что ФСБ в Украине "имела под руками" целую группу лиц, которые должны были возглавить так называемые оккупационные "администрации". Уже с середины февраля работники Федеральной службы безопасности работали в приграничных районах Беларуси и России, а также в оккупированном Крыму.

Также был предатель и среди работников наших спецслужб. В частности, правоохранители Сербии в июне задержали экс-руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Он раньше имел доступ к засекреченным данным, однако это не угрожает безопасности Украины.

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