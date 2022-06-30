Как отмечают в СБУ, вражеского агента удалось задержать во время многоэтапной спецоперации. Человек, как выяснилось, собирал разведывательные данные о позициях наших военных. Кроме того, он сдавал геолокацию критической инфраструктуры на Черниговщине.

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У мужчины был сообщник на Ближнем Востоке

Правоохранители установили, что задержанный всю активно собиравшую информацию передавал своему сообщнику. Последний жил на Ближнем Востоке. Недавно его успешно задержали сотрудники контрразведки СБУ В Черновицкой области. Туда приспешник врага прибыл, чтобы устроить серию взрывов. Они должны были произойти на объектах Укрзализныци.

Известно, что мужчины являлись участниками агентурной сети, созданной спецслужбами России. Ее организовали для того, чтобы вести взрывную деятельность на Западе Украины.

Поскольку "связного" задержали, то мужчина получил очередную задачу. Ему поручили докладывать о позициях наших военных, а также расположении стратегических объектов недалеко от границы с Россией. Враг полученных данных должен был использовать во время ракетных ударов. Кроме того, российские захватчики могли бы подготовить диверсии на тех территориях, которые ВСУ удалось уволить.

В Офисе генпрокурора отметили, что мужчина работал в пользу ДНР. Черниговец, установили правоохранители, с мая 2022 информировал боевиков на временно оккупированных территориях. В частности, он собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в городе Семеновка.

Сам мужчина был задержан 24 июня в его же доме. А вот сообщника с Ближнего Востока удалось задержать за несколько дней до 18 июня. В настоящее время каждый находится под стражей. Им уже объявили о подозрении.

Ранее в СБУ рассказали, на кого российские военные делали ставки в Украине. Речь идет о тех, кого оккупанты планировали завербовать в свою пользу, чтобы вести подрывную деятельность изнутри нашей страны.

Имена некоторых предателей еще не объявляют

В то же время представитель СБУ Артем Дехтяренко отметил, что ключевую роль во взаимодействии с агентами России играли сразу несколько не последних в государстве людей. Речь идет о бывшем министре обороны Павле Лебедеве, экс-председателе СБУ Александре Якименко, экс-заместителе секретаря СНБО Владимире Сивковиче, бывшем главе Администрации президента Андрее Клюеве, а также экс-министре МВД Александре Захарченко, которого удалось ликвидировать еще в 2018 году.

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