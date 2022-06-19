Соответствующее заявление 18 июня сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Мнения по поводу вероятной угрозы возникли, поскольку Сербию считают откровенно пророссийским государством.

Эксгенерал СБУ Наумов мог передавать спецслужбам России секретные данные по ЧАЭС, – СМИ

Знал ли Наумов содержание секретных документов

По словам Данилова, задержание скорее представляет угрозу самому Наумову. Ведь если человек имеет допуск к государственным тайнам, не факт, что он этим гарантированно пользовался.

Это не значит, что она знает эту государственную тайну, что она знает все документы, которые есть в нашей стране под грифом "Тайно",

– заявил секретарь.

Он также добавил, что все же такие лица находятся в рядах украинских правоохранительных ведомств. Но таких людей есть единицы. "Не думаю, что господин Наумов входил в это число", – подытожил глава СНБО.

Почему Наумова задержали в Сербии

Эксгенерал СБУ пытался уехать из Сербии в Северную Македонию. Он ехал вместе с гражданином Германии, который якобы был только водителем. В автомобиле бывшего служащего обнаружили 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов, а также 2 очень ценных изумруда. Наумова заподозрили в отмывании денег , потому сразу задержали.

Какую угрозу нацбезопасности мог представлять эксгенерал

Еще в день задержания медиа сообщили, что мужчина не желал обратиться за помощью в консульство Украины, хотя и имел такое право. Сербские обозреватели предположили, что теперь Наумов будет пытаться торговать с сербскими службами.

Мол, когда он владеет большим количеством информации по украинским внутренним делам, может быть действительно полезным. Однако тоже отказаться обращаться в Украину эксгенерал мог из-за дела о госизмене, в котором он фигурирует как подозреваемый.

Примите во внимание! Cербский министр внутренних дел Александар Вулин тесно сотрудничает с МВД России и выступает за расширение отношений с Москвой по безопасности.

Почему его подозревают в госизмене

30 марта стало известно, что эксслужащий не просто является фигурантом дела о госизмене, но и уже проведены обыски в нескольких его домах. Пока неизвестно, какие именно доказательства его преступления имеет ДБР. Однако, по данным СМИ, эксгенерал вместе с несколькими другими лицами уехал из Украины за несколько часов до вторжения России. Накануне он тоже вывез за границу свою семью.

31 марта о генерале уже упомянул в своем обращении президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что нет времени заниматься всеми предателями.

Но постепенно все они (изменники – 24 канал) наказание получат. Поэтому уже не генералы эксначальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович,

– сказал тогда глава государства.

Также в тот день уволили и лишили звания бывшего главу СБУ Херсонщины Криворучко Сергея. Следует заметить, что помощник этого служащего подозревают в помощи врагу во время оккупации Херсонщины.

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