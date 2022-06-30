З початку повномасштабної війни голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім дуже полюбився українцям. Адже його позитивні відео допомагали людям не занепадати духом.

Актуально Росіян вигнали зі Зміїного, Білорусь планує приховану мобілізацію: основне за 127 день війни

Такою народною любов'ю вирішили скористатися шахраї. Вони почали дзвонити від імені голови ОВА й просити грошей. Сам Кім запевнив, що він нікому не телефонує й ніяких грошей не просить. Тому, якщо до вас раптом подзвонить "Віталій Кім" – не вірте.

Офіційно кажу – у нас все є. Ми справляємося. Є підприємства, які допомагають добровільно. Я нікому не дзвоню, і від мене ніхто не може дзвонити. Крапка,

– наголосив Кім.

Правоохоронці викрили шахраїв, які крали в українців гроші

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили, що викрили злочинну групу, яка обдурювала українців і крала в них гроші. За даними слідства, шахраї створили низку фейкових вебресурсів, які були схожі на офіційні урядові сайти України та ЄС. На них вони пропонували постраждалим від війни отримати допомогу від ЄС.

Коли українців заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги, зловмисники списували всі гроші з карток. Загалом вони цинічно обдурили близько 5 тисяч знедолених українців. Заробили вони на цьому понад 10 мільйонів гривень.

Це може вас зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео