За один поддельный тест женщина брала 500-550 гривен. Причем люди получали документы, не сдавая никаких анализов.

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Адвокат в Черкассах продавала поддельные тесты на COVID-19

Адвокат подделывала ПЦР-тесты для выезда за границу и въезда в Украину,

– заявили правоохранители.

Полиция выяснила, что юрист одной из коммерческих структур Черкасс:

через собственные связи с представителями нескольких медлабораторий, изготавливала фальшивые справки с отрицательным результатом на COVID-19;

готовую подделку она предлагала клиентам;

фейковые документы передавала людям во время встреч в кафе.

На одной из таких встреч женщину и задержали правоохранители. В полиции объяснили, что цена одной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 для выезда составляла 500 гривен, а для въезда в страну – 550 гривен.

То есть с одного клиента правонарушительница получала ориентировочно тысячу гривен,

– сообщили в ведомстве.

Адвокату уже сообщили о подозрении в совершении преступления по факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности и других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Обратите внимание! Если вину женщины докажут, то ей грозит штраф до 17 тысяч или арест на срок до 6 месяцев или даже заключение на срок до 2 лет.

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