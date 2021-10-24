За один поддельный тест женщина брала 500-550 гривен. Причем люди получали документы, не сдавая никаких анализов.
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Адвокат в Черкассах продавала поддельные тесты на COVID-19
Адвокат подделывала ПЦР-тесты для выезда за границу и въезда в Украину,
– заявили правоохранители.
Полиция выяснила, что юрист одной из коммерческих структур Черкасс:
- через собственные связи с представителями нескольких медлабораторий, изготавливала фальшивые справки с отрицательным результатом на COVID-19;
- готовую подделку она предлагала клиентам;
- фейковые документы передавала людям во время встреч в кафе.
На одной из таких встреч женщину и задержали правоохранители. В полиции объяснили, что цена одной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 для выезда составляла 500 гривен, а для въезда в страну – 550 гривен.
То есть с одного клиента правонарушительница получала ориентировочно тысячу гривен,
– сообщили в ведомстве.
Адвокату уже сообщили о подозрении в совершении преступления по факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов.
Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности и других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
Адвоката задержали при продаже поддельных COVID-тестов: смотрите видео
Последние новости о продаже COVID-тестов или сертификатов вакцинации
- Несмотря на то, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине бьет рекорды, аферисты призывают украинцев покупать сертификаты вакцинации, вместо того, чтобы делать прививки.
- Расценки колеблются от 300 гривен за тест и до 2200 гривен за сертификаты в приложении "Дия".
- В МВД рассказали, что в Украине возбудили уже 800 уголовных дел по выявлению фейковых COVID-сертификатов.
- Лицам, которые занимаются созданием фейковых COVID-сертификатов, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен или арест на 6 месяцев или ограничение свободы на 2 года. За повторное совершение преступления – ограничение свободы или заключение на срок до 5 лет.
- Тем, кто покупает поддельные документы – 850 гривен штрафа или арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.