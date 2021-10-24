За один підроблений тест жінка брала 500-550 гривень. Причому люди отримували документи, не здаючи жодних аналізів.

До теми На Рівненщині власниця турфірми продавала фальшиві довідки про відсутність COVID-19

Адвокатка у Черкасах продавала підробні тести на COVID-19

Адвокат підробляла ПЛР-тести для виїзду за кордон та в'їзду в Україну,

– заявили правоохоронці.

Поліція з'ясувала, що юристка однієї з комерційних структур Черкас:

через власні зв'язки з представниками кількох медлабораторій, виготовляла фальшиві довідки з негативним результатом на COVID-19;

готову підробку вона пропонувала клієнтам;

фейкові документи передавала людям під час зустрічей у кав'ярнях.

На одній з таких зустрічей жінку й затримали правоохоронці. У поліції пояснили, що ціна однієї довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 для виїзду становила 500 гривень, а для в'їзду в країну – 550 гривень.

Тобто з одного клієнта правопорушниця отримувала орієнтовно тисячу гривень,

– повідомили у відомстві.

Адвокатці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності й інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Зверніть увагу! Якщо провину жінки доведуть, то їй загрожує штраф до 17 тисяч або арешт на строк до 6 місяців чи навіть ув'язнення на строк до 2 років.

Адвокатку затримали під час продажу підроблених COVID-тестів: дивіться відео

Останні новини щодо продажу COVID-тестів чи сертифікатів вакцинації