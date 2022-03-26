Он публиковал в соцсетях сообщения, где утверждал, что войну против Украины ведет не Россия. Также распространял материалы, в которых прославлял российского пилота, который бомбил украинские города и гражданских жителей.

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В Черкасской области разоблачили экс-чиновника, который способствовал российской пропаганде

По информации Управления СБУ в Черкасской области, житель Черкасс, бывший сотрудник органов МВД.

Он публиковал в запретных российских социальных сетях пророссийский контент. Таким образом, мужчина вел активную антиукраинскую деятельность.

Во время обысков у предателя обнаружили:

компьютерную технику

мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото СБУ в Черкасской области

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