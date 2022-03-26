Він публікував у соцмережах дописи, де стверджував, що війну проти України веде не Росія. Також поширював матеріали, в яких прославляли російського пілота, який бомбардував українські міста та цивільних мешканців.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На Черкащині викрили експосадовця, який сприяв російській пропаганді

За інформацією Управління СБУ в Черкаській області, житель Черкас, колишній співробітник органів МВС.

Він публікував у заборонених російських соціальних мережах проросійський контент. У такий спосіб чоловік вів активну антиукраїнську діяльність.

Під час обшуків у зрадника виявили:

комп'ютерну техніку;

мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

На Черкащині виявили любителя "русского мира" / Фото СБУ в Черкаській області

Може зацікавити – зрадник України, майор окупаційних військ дзвонить додому: дивіться відео