Він публікував у соцмережах дописи, де стверджував, що війну проти України веде не Росія. Також поширював матеріали, в яких прославляли російського пілота, який бомбардував українські міста та цивільних мешканців.
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На Черкащині викрили експосадовця, який сприяв російській пропаганді
За інформацією Управління СБУ в Черкаській області, житель Черкас, колишній співробітник органів МВС.
Він публікував у заборонених російських соціальних мережах проросійський контент. У такий спосіб чоловік вів активну антиукраїнську діяльність.
Під час обшуків у зрадника виявили:
- комп'ютерну техніку;
- мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
На Черкащині виявили любителя "русского мира" / Фото СБУ в Черкаській області
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