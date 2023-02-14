Пострадавший мужчина получил легкие телесные повреждения. Правоохранители уже открыли уголовное производство.
Обратите внимание В Ирпене мужчина облил бензином женщину и поджег ее
Что известно о поджоге мужчины в Черкасской области
Как стало известно, 8 февраля в полицию обратился 44-летний житель села Кобринова Гребля. По его словам, еще 5 февраля он получил повреждение в виде ожогов в результате поджога одежды.
По предварительным данным, мужчина вместе с молодыми ребятами выпивал и в итоге заснул на полу.
Тогда парни подожгли его одежду и снимали видео для социальных сетей. Правоохранители выяснили, что к совершению поджога одежды потерпевшего может быть причастен 20-летний местный житель.
В настоящее время открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Следователи устанавливают все происшествия.
Другие подобные случаи
- 22 января в Ирпене мужчина облил женщину бензином и поджег ее. К счастью, потерпевшая выжила. Ее госпитализировали в больницу.
- А в Полтавской области женщина облила бензином и подожгла знакомую своего мужа. Все это – из-за ревности. В результате у пострадавшей тело и руки были в пузырях, лицо – черное, а волосы подгоревшие. Позже женщина скончалась в больнице.
- Кстати, в 2019 году в Запорожье 28-летний мужчина облил свою 22-летнюю сожительницу бензином и поджег ее. В итоге у девушки – 90% ожогов туловища, конечностей и головы.