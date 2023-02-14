Постраждалий чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

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Що відомо про підпал чоловіка на Черкащині

Як стало відомо, 8 лютого до поліції звернувся 44-річний житель села Кобринова Гребля. За його словами, ще 5 лютого він отримав ушкодження у вигляді опіків внаслідок підпалу одягу.

За попередніми даними, чоловік разом із молодими хлопцями випивав і в підсумку заснув на підлозі.

Тоді хлопці підпалили його одяг та знімали відео для соціальних мереж. Правоохоронці з’ясували, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 20-річний місцевий житель.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Слідчі встановлюють усі обставини події.

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