Постраждалий чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
Зверніть увагу В Ірпені чоловік облив бензином жінку та підпалив її
Що відомо про підпал чоловіка на Черкащині
Як стало відомо, 8 лютого до поліції звернувся 44-річний житель села Кобринова Гребля. За його словами, ще 5 лютого він отримав ушкодження у вигляді опіків внаслідок підпалу одягу.
За попередніми даними, чоловік разом із молодими хлопцями випивав і в підсумку заснув на підлозі.
Тоді хлопці підпалили його одяг та знімали відео для соціальних мереж. Правоохоронці з’ясували, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 20-річний місцевий житель.
Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Слідчі встановлюють усі обставини події.
Інші подібні випадки
- 22 січня в Ірпені чоловік облив жінку бензином та підпалив її. На щастя, потерпіла вижила. Її госпіталізували у лікарню.
- А на Полтавщині жінка облила бензином і підпалила знайому свого чоловіка. Все це – через ревнощі. Внаслідок цього у постраждалої тіло та руки були в пухирях, обличчя – чорне, а волосся підгоріле. Згодом жінка померла у лікарні.
- До речі, у 2019 році у Запоріжжі 28-річний чоловік облив свою 22-річну співмешканку бензином і підпалив її. У підсумку дівчина зазнала 90% опіків тулуба, кінцівок і голови.