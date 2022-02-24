Об этом сообщил Александр Сичко.
Сейчас организовываем автобусы. У кого есть собственный транспорт – воспользуйтесь им и направляйтесь в безопасное место!, – говорится в сообщении.
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В Черкасской области объявили эвакуацию населения в радиусе 16 километров. Решение принял оперативный штаб.
Источник:фейсбук Александра Сичко
Об этом сообщил Александр Сичко.
Сейчас организовываем автобусы. У кого есть собственный транспорт – воспользуйтесь им и направляйтесь в безопасное место!, – говорится в сообщении.
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