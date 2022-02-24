По информации компании Maxar, замечены транспортеры тяжелой техники. Их используют для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники.
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Также есть несколько новых дислокаций войск.
Факты свидетельствуют о наращивании российских войск на границе с Украиной на территории Беларуси.
Когда увидели танки
CNN в прямом эфире стал свидетелем того, как войска на колонне военной техники въезжают в Украину с пограничного перехода с Беларусью.
Видео в прямом эфире было снято на украинском пересечении Сеньковка и белорусская Веселовка.
Колонну заметили на входе в Украину примерно в 6:48.