За інформацією компанії Maxar, помічені транспортери важкої техніки. Їх використовують для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки.

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Також є кілька нових дислокацій військ.

Факти свідчать про нарощування російських військ на кордоні з Україною на території Білорусі.

Коли побачили танки

CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають в Україну з прикордонного переходу з Білоруссю.

Відео в прямому ефірі було знято на українському перетині Сеньківка та білоруська Веселовка.

Колону помітили на вході в Україну приблизно о 6:48.