Трагический инцидент произошел 2 августа примерно 12:00. Подробности рассказала Татьяна Кулинич, инспектор по коммуникации Звенигородского райотдела полиции

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Что известно о погибших

По ее словам, 38-летняя женщина решила переплыть реку. Ее 54-летний спутник поддержал такую идею. Вероятно, после этого супруги устроили заплыв. Тело мужчины в воде увидел полицейский Владимир Шапошников. Он нырнул за ним, но было уже поздно – пострадавший был мертвым. Тело женщины пока обнаружить не удалось. Его ищут водолазы, прибывшие из Смелы.

Супруги могли употреблять алкоголь

Кулинич обратила внимание на то, что погибшие перед тем, как уйти в воду, отдыхали на берегу. Скорее всего, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Знакомые описывают семью как неблагополучную. "В который раз стоит предостеречь, что водоем – не место для игр. Особенно, под воздействием спиртного", – отметили в полиции.

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