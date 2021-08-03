Трагический инцидент произошел 2 августа примерно 12:00. Подробности рассказала Татьяна Кулинич, инспектор по коммуникации Звенигородского райотдела полиции
Ранее В Черкасской области у 73-летней женщины случился инсульт во время купания в реке: ее чудом спасли
Что известно о погибших
По ее словам, 38-летняя женщина решила переплыть реку. Ее 54-летний спутник поддержал такую идею. Вероятно, после этого супруги устроили заплыв. Тело мужчины в воде увидел полицейский Владимир Шапошников. Он нырнул за ним, но было уже поздно – пострадавший был мертвым. Тело женщины пока обнаружить не удалось. Его ищут водолазы, прибывшие из Смелы.
Супруги могли употреблять алкоголь
Кулинич обратила внимание на то, что погибшие перед тем, как уйти в воду, отдыхали на берегу. Скорее всего, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Знакомые описывают семью как неблагополучную. "В который раз стоит предостеречь, что водоем – не место для игр. Особенно, под воздействием спиртного", – отметили в полиции.
Статистика утоплений в Украине
- По данным ГСЧС, с начала 2021 года на водоемах погибли более 900 человек. Причем, из них 400 – только в июле.
- Спасатели призывают купаться только на специально оборудованных пляжах и никогда не нырять в незнакомых местах.