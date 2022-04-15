Они уже подготовили 19 000 продуктовых наборов из запланированных 100 000, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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В Белую Церковь, по его словам, уже выехали из Черкасской области 2 грузовика с гуманитарной помощью. А еще 15 000 продуктовых наборов доставят Укрзализныцей.

Все области-партнеры помогают фронтовым регионам и регионам, пострадавшим от боевых действий. Вместе мы – сила,

– подчеркнул Тимошенко.

Недавно он рассказал в интервью Forbes, что за каждой областью есть прикрепленная область-сосед, которая пакует и отправляет гуманитарную помощь.