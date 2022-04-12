38% населённых пунктов уже активировали работу органов местного самоуправления. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает 24 канал.
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В каких областях начали процесс восстановления
- Житомирской,
- Запорожский,
- Киевской,
- Николаевской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Черниговский.
Как восстанавливают города и села
В Херсонской области 30 сел и городов получили гуманитарную помощь. В то же время в Киевской области открыли временный насыпной мост в Романовке, объединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно.
Несмотря на то, что часть Харьковщины захвачена россиянами и там продолжаются бои, коммунальщики начали убирать дороги от уничтоженной техники. На тех дорогах, по которым проводят эвакуацию людей, залатали ямы.
В Сумской области местные жители и волонтеры проводят санитарную очистку улиц и вывозят мусор. Частично восстанавливают электроснабжение в Тростянце. В Ахтырке дома подключают к водоснабжению.
В Черниговской области обустраивают временные переправы возле сел Смолин и Якубовка.
Уже почти неделю продолжаются работы на Житомирской трассе. Ее расчищают от разрушенной техники и сооружают переправы. Также происходит разминирование села Веселовка.
Кроме того, в освобожденных населенных пунктах начинают работать полицейские и спасатели.
В населённых пунктах восстановили:
- газоснабжение – на 90%;
- водоснабжение и водоотвод – на 50%;
- электроэнергию – в более чем тысячи городов и сел;
- работу АЗС – в 300 населенных пунктах;
- связь и интернет – в 640 населенных пунктах;
- работу аптек, магазинов – на 30%;
- работу ЦПАУ – в 300 селах и городах;
- вузы – на 50%;
- банки – в 75 населенных пунктов.
На ликвидацию последствий войны предоставят деньги из резервного фонда. Области получат:
- Киевская – 400 миллионов гривен,
- Черниговская – 250 миллионов гривен,
- Сумская – 250 миллионов гривен,
- Житомирская – 100 миллионов гривен.
Эти деньги предназначены на ремонт и замену окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановление дорог, инженерных сетей и систем.
Текущие ремонтные работы планируют завершить через месяц – полтора.
Смотрите видео с брифинга Кирилла Тимошенко: