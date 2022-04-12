38% населённых пунктов уже активировали работу органов местного самоуправления. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает 24 канал.

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В каких областях начали процесс восстановления

Житомирской,

Запорожский,

Киевской,

Николаевской,

Сумской,

Харьковской,

Черниговский.

Как восстанавливают города и села

В Херсонской области 30 сел и городов получили гуманитарную помощь. В то же время в Киевской области открыли временный насыпной мост в Романовке, объединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно.

Несмотря на то, что часть Харьковщины захвачена россиянами и там продолжаются бои, коммунальщики начали убирать дороги от уничтоженной техники. На тех дорогах, по которым проводят эвакуацию людей, залатали ямы.

В Сумской области местные жители и волонтеры проводят санитарную очистку улиц и вывозят мусор. Частично восстанавливают электроснабжение в Тростянце. В Ахтырке дома подключают к водоснабжению.

В Черниговской области обустраивают временные переправы возле сел Смолин и Якубовка.

Уже почти неделю продолжаются работы на Житомирской трассе. Ее расчищают от разрушенной техники и сооружают переправы. Также происходит разминирование села Веселовка.

Кроме того, в освобожденных населенных пунктах начинают работать полицейские и спасатели.

В населённых пунктах восстановили:

газоснабжение – на 90%;

водоснабжение и водоотвод – на 50%;

электроэнергию – в более чем тысячи городов и сел;

работу АЗС – в 300 населенных пунктах;

связь и интернет – в 640 населенных пунктах;

работу аптек, магазинов – на 30%;

работу ЦПАУ – в 300 селах и городах;

вузы – на 50%;

банки – в 75 населенных пунктов.

На ликвидацию последствий войны предоставят деньги из резервного фонда. Области получат:

Киевская – 400 миллионов гривен,

Черниговская – 250 миллионов гривен,

Сумская – 250 миллионов гривен,

Житомирская – 100 миллионов гривен.

Эти деньги предназначены на ремонт и замену окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановление дорог, инженерных сетей и систем.

Текущие ремонтные работы планируют завершить через месяц – полтора.

Смотрите видео с брифинга Кирилла Тимошенко: