"Черкассы будут сопротивляться": вышел трейлер к ленте " Черкассы"

Презентован официальный трейлер к одному из самых ожидаемых украинских кинопроектов 2020 года – военной экшн-драмы "Черкассы", выходящей в широкий кинотеатральный прокат уже 27 февраля.

"Черкассы" – украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко, основан на реальных событиях весны 2014 года. Одноименный минный тральщик, заблокирован российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма, три недели оказывал сопротивление врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, что не спустил государственный флаг.

Командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш консультировал съемочную команду во время работы над лентой. В актерский состав вошли моряки, которые под руководством Федаша держали оборону на корабли в 2014 году.

Трейлер к ленте " Черкассы"

"Черкассы" – до боли честный, откровенный кинопроект. Его трудно причислить к числу фильмов патриотической пропаганды. Мы предоставляем возможность зрителю самостоятельно делать собственные выводы. Этот фильм про обычных ребят, которые в экстремальный период жизни осуществляют непростой выбор, о дружбе, предательстве и достоинстве. Создание "Черкасс" поддержало много культурных и социальных учреждений, бизнес-организаций, и, что важно, благодаря краудфандинговой платформе "Большая идея" в сотрудничестве с Международным фондом "Возрождение" своими взносами поддержали сотни обычных граждан нашей страны. Для нас это подтверждение актуальности, важности фильма и его тематики для украинского социума,

– рассказывает продюсер картины Марта Лотиш.

Съемки длились 39 съемочных дней и проходили на побережье Черного моря: в Одессе, на Кинбурнской косе, а также в районе Очаковского порта. Кроме того, одна из локаций располагалась в селе Черниговской области. События на морском тральщике "Черкассы" были отсняты на нескольких кораблях.

"Черкассы – это первый полнометражный фильм об украинских военно-морских силах в истории национального кинематографа. Он создавался в тесном сотрудничестве и при содействии Военно-Морских Сил и Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины. Силовыми ведомствами были предоставлены настоящие корабли флота и специальное военное оборудование, а для съемок экшен-сцен привлекалась боевая армейская авиация, военнослужащие, в том числе спецназовцы ("морские котики"). Некоторые сцены снимались во время учений ВМС Украины.

Фильм производства MKK Film service (Украина) и Inter Media (Польша) создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ВМС ВС Украины, краудфандинговой платформы "Большая Идея", Международного фонда "Возрождение", Львовского городского совета, Львовской областной администрации, Черкасской областной администрации.

Дистрибуцию ленты на территории Украины осуществляют компании MMD UA и FILM.UA Distribution. FILM.UA Distribution также отвечает за международную дистрибуцию фильма. Премьера фестивальной версии фильма "Черкассы" состоялась 16 июля 2019 года на Одесском международном кинофестивале. Фестивальная история военной драмы продолжилась участием в основном конкурсе 35-то Варшавского международного кинофестиваля, одного из 15 международных кинофестивалей класса А, который проходил в октябре 2019 года.

Всеукраинский кинотеатральный прокат начнется 27 февраля 2020 года, к 6-й годовщине аннексии Крыма.

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Справка

Синопсис: Февраль 2014 года. Начинается оккупация Крымского полуострова. Минный тральщик "Черкассы" вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в озере Донузлав – путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Это ловушка. Наши корабли начинают казаться россиянам. Кажется, другого выхода просто нет.

Фильм основан на реальных событиях. История последнего украинского корабля в Крыму, который оказывал сопротивление и продолжал отважную борьбу.

Режиссер-постановщик: Тимур Ященко

Оператор: Юрий Дунай

Продюсеры: Марта Лотиш, Ирина Клименко

Авторы сценария: Тимур Ященко, Роберт Квильман

Жанр: военная экшен-драма

Художник-постановщик: Алексей Величко

Звукорежиссер: Владимир Третяков, Фарид Мбайдин

Композиторы: Антон Байбаков

Вокал: Катя Chilly Group 432 Гц

Режиссер монтажа: Александр Черный

Художник по гриму: Мария Пилунская

Художник по костюмам: Дарья Кочнева

Второй режиссер: Дарья Лукашенко

В ролях: Роман Семисал, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Евгений Авдеенко, Вадим Лялько, Виталина Библив

Производитель: ООО "МКК фильм сервис" (Украина), Inter Media LLC (Польша), при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино

Хронометраж: 94 мин.