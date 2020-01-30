"Черкаси будуть чинити опір": вийшов трейлер до стрічки "Черкаси"

Презентовано офіційний трейлер до одного з найбільш очікуваних українських кінопроєктів 2020 року – воєнної екшн-драми "Черкаси", що виходить у широкий кінотеатральний прокат вже 27 лютого.

"Черкаси" – український повнометражний художній фільм режисера Тимура Ященка, заснований на реальних подіях весни 2014 року. Однойменний мінний тральщик, заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор.

Командир тральщика "Черкаси" Юрій Федаш консультував знімальну команду під час роботи над стрічкою. До акторського складу увійшли моряки, які під керівництвом Федаша тримали оборону на кораблі у 2014 році.

Трейлер до стрічки "Черкаси"

"Черкаси" – до болю чесний, відвертий кінопроєкт. Його важко зарахувати до числа фільмів патріотичної пропаганди. Ми надаємо можливість глядачеві самостійно робити власні висновки. Цей фільм – про звичайних хлопців, які в екстремальний період життя здійснюють непростий вибір, про дружбу, зраду і гідність. Створення "Черкас" підтримало багато культурних і соціальних інституцій, бізнес-організацій, і, що важливо, завдяки краудфандинговій платформі "Велика ідея" у співпраці з Міжнародним фондом "Відродження" своїми внесками підтримали сотні звичайних громадян нашої країни. Для нас це підтвердження актуальності, важливості фільму і його тематики для українського соціуму,

– розповідає продюсерка картини Марта Лотиш.

Зйомки тривали 39 знімальних днів та відбувалися на узбережжі Чорного моря: в Одесі, на Кінбурнській косі, а також у районі Очаківського порту. Крім того, одна з локацій розташовувалася в селі Чернігівській області. Події на морському тральщику "Черкаси" були відзняті на кількох кораблях.

"Черкаси" – це перший повнометражний фільм про українські військово-морські сили в історії національного кінематографа. Він створювався у тісній співпраці та завдяки сприянню Воєнно-Морських Сил і Генерального Штабу Збройних Сил України. Силовими відомствами були надані справжні кораблі флоту та спеціальне військове обладнання, а для фільмування екшен-сцен залучалася бойова армійська авіація, військовослужбовці, в тому числі спецпризначенці ("морські котики"). Деякі сцени знімались під час навчань ВМС України.

Фільм виробництва MKK Film service (Україна) та Inter Media (Польща) створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ВМС ЗС України, краудфандингової платформи "Велика Ідея", Міжнародного фонду "Відродження", Львівської міської ради, Львівської обласної адміністрації, Черкаської обласної адміністрації.

Дистрибуцію стрічки на території України здійснюють компанії MMD UA та FILM.UA Distribution. FILM.UA Distribution також відповідає за міжнародну дистрибуцію фільму. Прем’єра фестивальної версії фільму "Черкаси" відбулася 16 липня 2019 року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Фестивальна історія воєнної драми продовжилась участю в основному конкурсі 35-то Варшавського міжнародного кінофестивалю, одного з 15 міжнародних кінофестивалів класу А, що проходив у жовтні 2019 року.

Всеукраїнський кінотеатральний прокат розпочнеться 27 лютого 2020 року, до 6-ї річниці анексії Криму.

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Довідка

Синопсис: Лютий 2014 року. Починається окупація Кримського півострову. Мінний тральщик "Черкаси" разом з іншими українськими кораблями заблокований в озері Донузлав – шлях до моря перекритий затопленими судами російського флоту. Це пастка. Наші кораблі починають здаватися росіянам. Здається, іншого виходу просто нема.

Фільм засновано на реальних подіях. Історія останнього українського корабля у Криму, який чинив опір і продовжував відважну боротьбу.

Режисер-постановник: Тимур Ященко

Оператор: Юрій Дунай

Продюсери: Марта Лотиш, Ірина Клименко

Автори сценарію: Тимур Ященко, Роберт Квільман

Жанр: воєнна екшен-драма

Художник-постановник: Олексій Величко

Звукорежисер: Володимир Третяков, Фарід Мбайдін

Композитори: Антон Байбаков

Вокал: Катя Chilly Group 432 Гц

Режисер монтажу: Олександр Чорний

Художник по гриму: Марія Пилунська

Художник по костюмах: Дарія Кочнєва

Другий режисер: Дарина Лукашенко

У ролях: Роман Семисал, Дмитро Сова, Євген Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Вадим Лялько, Віталіна Біблів

Виробник: ТОВ "МКК фільм сервіс" (Україна), Inter Media LLC (Польща), за підтримки Державного агентства України з питань кіно

Хронометраж: 94 хв.