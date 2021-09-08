Инцидент обнаружили благодаря камерам наблюдения. Впрочем, женщина отрицает все обвинения и называет видео смонтированными.

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В Ромнах женщина подсыпала землю под офисы в горсовете

На кадрах видно, как неизвестная в городском совете подсыпала землю под офисы. Чиновники считают, что это "мертвая земля" с кладбища, которую рассыпают для того, чтобы навлечь несчастья.

Мэр города сообщил журналистам, что "земляные сюрпризы" в помещении находили в течение месяца. "Это была земля и разный хлам", – рассказал Олег Стогний.

Выяснилось, что землю оставляла под дверью заведующая сектором управления персоналом. Сейчас она уже не работает в горсовете Ромен, ведь написала заявление по собственному желанию.

Я вызвал к себе ее и своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните нам, что вы делали?". Сидит, молчит, глазами только водит,

– вспомнил мэр.

Чиновник отрицает все обвинения

Но бывшая сотрудница отдела кадров назвала видео смонтированным. Якобы это личная месть новоизбранного мэра. По ее словам, Стогний пытался ее уволить как только вступил в должность.

Работники Роменского горсовета отказались на камеру комментировать это событие. Впрочем известно, что после этого кабинеты чиновников освятил священник.