"Черная пятница" в Украине: что покупали и сколько тратили

И драки, и стрельба, и даже один погибший и двое раненых: так "Черная пятница", день безумных скидок, продолжалась в США. В Украине тоже сегодня устраивали распродажи, однако у нас происходило все не так драматично.

В американских магазинах и торговых центрах в "Черную пятницу" – настоящий ажиотаж, ведь в этот день товары можно приобрести со скидкой до 70 или 90%. Там день распродаж может закончиться визитами в травмпункты и заключениями.

Читайте также: Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься

В Украине же все проходит мирно. 60% или 90% скидки украинцам могут предложить лишь на несколько прошлогодних или бракованных товаров. Бывали случаи, что продавцы накануне могли завышать стоимость товаров, чтобы потом под видом скидок выдавать привычные цены.

Последние пять лет украинский ритейлер очень изменил свое отношение к этому и иначе воспринимает понятие "Черной пятницы". Сейчас это, преимущественно, реальные и честные скидки,

– сообщила руководитель отдела коммуникаций ТЦ Татьяна Атаджанова.

Татьяна рассказала, что когда в Украину начали приходить именитые бренды, то украинские продавцы стали меньше обманывать. Хотя определенные хитрости замечает: "Я бы это назвала заигрыванием с покупателями". Например, предлагают скидки только на часть товаров, а не на полный ассортимент.

Татьяна Атаджанова считает, что украинский ритейлер изменил отношение к "Черной пятнице"

Продавцы техники снижают стоимость на 10%, новые коллекции одежды, обувь и вещи домашнего обихода продают на 20-30% дешевле. Продавцы спортивных товаров могут себе позволить продавать товары в полцены. Все скидки выше 50% - это либо попытка продать некачественные товары, либо распродажа вещей прошлых сезонов.

Оксана Боголюбова подчеркнула, что больше всего в этот день тратятся семейные

Из года в год, как рассказала руководитель аналитического отдела 4Service Оксана Боголюбова, все больше людей готовы тратить деньги именно в "Черную пятницу" – примерно 25% клиентов. Два года назад таких было лишь 15%. Больше всего среди покупателей женщин от 25 до 35. Женщины любят ходить за вещами в магазины, мужчины же отдают предпочтение покупкам в интернете.

Они нацелены покупать в первую очередь одежду. Потом технику. Затем товары домашнего обихода. Интересный факт: семейные люди более склонны тратить деньги в этот день,

– сообщила Оксана Боголюбова.

Есть и другие интересные факты. Например, по подсчетам экологов, только европейцы ежегодно выбрасывают два с половиной миллиарда пар обуви и четыре миллиона тонн одежды.

К слову, в торговом центре в штате Алабама в "черную пятницу", которая началась ночью 22 ноября, покупатели начали ссориться. Через некоторое время один из них открыл огонь. В результате действий стрелка ранения получили 18-летний парень и 12-летняя девочка.