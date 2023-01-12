Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в регионе до сих пор функционируют предприятия. К примеру, бывшая автомастерская Украинский рессорный центр продолжает свою деятельность. Только теперь они производят бронежилеты для военных и гражданских.

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Учились с нуля

По словам Черненко, работники самостоятельно перерабатывали оборудование и научились изготавливать бронежилеты. Сначала к ним обратились правоохранители.

Они учились с нуля. Сначала обратилась полиция – просто попросила рессорную сталь, чтобы самим сварить пластины. Уже на предприятии команда сказала, что это никуда не годится. Ибо эти пластины не безопасны. И они сами начали обрабатывать и производить защиту. Даже первые пилотные образцы были 3 класса защиты,

– отметила Черненко.

В канун Нового года предприятие получило сертификацию. Сейчас они производят плиты 5 класса защиты. Бронежилеты получают не только военные и волонтеры. К примеру, однажды предприятие сделало "броник" для баристы, которая готовила кофе на Салтовке, который часто обстреливают оккупанты.

Как работает предприятие, производящее бронежилеты в Харькове: смотрите видео

Пришлось переезжать из старого места

Сейчас предприятие функционирует на новых цехах и площадках, о местонахождении которых публично не объявляют. На предыдущем месте были прилеты.

Очень хотелось помочь. Имея такое оборудование, опыт, мы сделали то, что ускорит нашу победу. За это время уже произвели около 4 тысяч бронежилетов,

– отметил директор Украинского рессорного центра Игорь Ефименко.

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