Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, к счастью, мужчина жив. Но у него обнаружили и осколочные ранения, и взрывную травму. Атака случилась около 6 утра.

Смотрите также Бои за Песчаное и наступление россиян на Селидово: как изменилась линия фронта за неделю

Не впервые атакуют гражданских

Как отметила Черненко, было вполне понятно, что человек – гражданский. Он себе спокойно ехал на велосипеде. А оккупанты сбросили боеприпас вблизи него. Они уже не впервые бьют по гражданским в Купянске.

В полиции рассказали, что такие случаи участились. Это уже четвертый случай за последние дни. До того били по крыше многоэтажки, по заправке и по потолку. Это, знаете, такое пристрелки или этап "охоты" на людей. Что-то похожее было на Золочевщине, где за местной активисткой охотились, которая ехала на мотоцикле,

– отметила Черненко.

Кроме того, оккупанты 29 июля скинули ФАБ по Купянску. Были значительные разрушения, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Обратите внимание! Недавно на Харьковщине задержали 18-летнего злоумышленника, который поджег автомобиль военного за деньги. За это поджигатель должен был получить 40 тысяч гривен. Ему объявили о подозрении.