Поджигателю, который решил заработать "легких денег", грозит до 10 лет тюрьмы. Известно, что ему всего-навсего 18 лет.

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В Харьковской области задержали 18-летнего поджигателя авто ВСУ

По данным полиции, 26 июля появилось сообщение о поджоге автомобиля Range Rover, принадлежащего военному, неизвестным. Неподалеку от места происшествия следственно-оперативная группа нашла бутылку с остатками зажигательной смеси.

В течение двух суток оперативники установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 18-летний житель Харьковской области. Парень в мессенджере познакомился с неизвестным, который предложил "подработку".

В рамках этой "подработки" он должен был поджечь автомобиль военного, имея при себе информацию о транспортном средстве. За совершение такого 18-летний поджигатель должен был получить 40 тысяч гривен.

Молодой человек согласился, и вечером 25 июля приехал на железнодорожный вокзал Харькова, где находился автомобиль. Для совершения преступления злоумышленник прихватил с собой бутылку бензина, дождался вечера и поджег внедорожник. После чего прислал "работодателю" видео пожара,

– рассказали правоохранители.

Поджог автомобиля военного: смотрите видео

Однако распорядиться деньгами злоумышленник так и не смог, поскольку к тому времени его уже задержали. Поджигателю объявили подозрение по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, а также принимают меры для установления "кураторов", которые, вероятно, из России.

На днях полиция задержала шестерых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет за поджоги авто военных в Одессе. Они также искали легкую подработку в Интернете. Работали фигуранты как по одному, так и в парах.