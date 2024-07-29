Работали фигуранты как по одному, так и в парах. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель руководителя департамента коммуникации Нацполиции Юлия Гирдвилис, передает 24 Канал.

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Известно о по меньшей мере 15 подожженных автомобилей

Юлия Гирдвилис рассказала, что мужчины сначала устроились работать курьерами в местную службу доставки.

Это позволяло им отводить от себя внимание и конспирироваться, ведь они могли перемещаться по городу на скутерах и подбирать автомобили, которые в дальнейшем могли поджигать,

– сказала она.

По данным следствия, днем они занимались доставкой еды, а ночью – поджигали авто.

Этот дополнительный "подзаработок" они нашли в одном из телеграмм-каналов. На них вышел представитель спецслужбы России и предложил таким образом заработать средства.

"Перед тем, как жечь авто, фигуранты присылали фото так называемому куратору, чтобы получить от него разрешение. После того, как он согласовывал, они ночью легковоспламеняющимся веществом обливали автомобиль. Соответственно, снимали это на видео, ведь это было обязательным условием дальнейшей оплаты такой услуги, и присылали это так называемому "работодателю", – сказали в полиции.

Там также добавили, что эти видео россияне планировали использовать как ИПСО, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

А за поджоги предатели получали вдвое меньше, чем им обещали сначала. Россияне также их шантажировали и обещали передать всю переписку в полицию, если те откажутся выполнять приказы.

Сейчас следствию известно о 15 поврежденных автомобилей, но у полиции есть основания считать, что фигуранты причастны еще к ряду преступлений.

Сейчас им сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.