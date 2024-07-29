Працювали фігуранти як по одному, так і в парах. Про це в етері телемарафону розповіла заступниця керівника департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс, передає 24 Канал.

Дивіться також Бажав смерті пораненим військовим: ЗСУ розповіли про жахливий інцидент з чоловіком в Одесі

Відомо про щонайменше 15 підпалених автівок

Юлія Гірдвіліс розповіла, що чоловіки спочатку влаштувалися працювати кур'єрами в місцеву службу доставки.

Це дозволяло їм відводити від себе увагу і конспіруватися, адже вони могли переміщатися по місту на скутерах та підбирати автомобілі, які у подальшому могли підпалювати,

– сказала вона.

За даними слідства, вдень вони займалися доставкою їжі, а вночі – підпалювали авто.

Цей додатковий "підзаробіток" вони знайшли в одному з телеграм-каналів. На них вийшов представник спецслужби Росії та запропонував таким чином заробити кошти.

"Перед тим, як палити авто, фігуранти надсилали фото так званому куратору, аби отримати від нього дозвіл. Після того, як він погоджував, вони вночі легкозаймистою речовиною обливали автомобіль. Відповідно, фільмували це на відео, адже це було обов'язковою умовою подальшої оплати такої послуги, і надсилали це так званому "роботодавцю", – сказали у поліції.

Там також додали, що ці відео росіяни планували використовувати як ІПСО, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

А за підпали зрадники отримували вдвічі менше, аніж їм обіцяли спочатку. Росіяни також їх шантажували та обіцяли передати все листування до поліції, якщо ті відмовляться виконувати накази.

Наразі слідству відомо про 15 пошкоджених автомобілів, але у поліції є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до ряду злочинів.

Зараз їм повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.