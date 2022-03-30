В интервью BBC Алексей Арестович добавил, что Чернигов сейчас действительно в бедственном положении. Но в городе налажено и снабжение всего необходимого, и возможность эвакуации населения.

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Чернигов не возьмут, но терроризировать гражданских могут

Поэтому, уверяет советник главы ОП, разрушение моста в Чернигов еще не стало признаком разрушения всего.

Чернигов сопротивляется. Там очень умелое военное командование наше, и думаю, что Чернигов мы удержим, не о чем волноваться,

– добавил Арестович.

В то же время, он сказал, что нужно быть готовыми. Ведь русские наемники, если не могут победить на поле боя, начинают терроризировать гражданское население.

Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что каждое слово России – ложь . По городу в ночь на 30 марта велись серьезные артиллерийские, а также минометные обстрелы. Наемники пытались уничтожить все возможные пути пересечения реки Десна по направлению к столице Украины.