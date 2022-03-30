В інтерв'ю BBC Олексій Арестович додав, що Чернігів зараз дійсно у скрутному становищі. Але в місті налагоджене і постачання всього необхідного, і можливість евакуації населення.

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Чернігів не візьмуть, але тероризувати цивільних можуть

Тож, запевняє радник глави ОП, руйнування мосту до Чернігова ще не став ознакою руйнування всього.

Чернігів чинить спротив. Там дуже вправне військове командування наше, і думаю, що Чернігів ми утримаємо, нема про що хвилюватися,

– додав Арестович.

Водночас він сказав, що потрібно бути готовими. Адже російські найманці, якщо не можуть перемогти на полі бою, то починають тероризувати цивільне населення.

Раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що кожне слово Росії – брехня. По місту в ніч проти 30 березня велися серйозні артилерійські, а також мінометні обстріли. Найманці намагалися знищити усі можливі шляхи перетину річки Десна у напрямку до столиці України.

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